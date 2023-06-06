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Mecnun Otyakmaz: Hepimiz için zor bir sezondu

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Kayserispor maçının ardından, Sivasspor Olağan Genel Kurulu ile ilgili yöneltilen soruya yanıt verdi. Otyakmaz, “Geniş açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağız” dedi

Giriş: 06.06.2023 - 20:24 | Güncelleme: ABONE OL
Mecnun Otyakmaz: Hepimiz için zor bir sezondu
İHA

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor’da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Otyakmaz, “Kayserispor ile yıllara dayanan bir dostluğumuz var ve birbirimizi şimdiye kadar hiç incitmedik. Bugünde güzel bir karşılaşma oldu, ligin son haftası olmasına rağmen iki takımda gençlere fırsat vermekle birlikte maçı kazanmak için de gerekli mücadeleyi gösterdi. Dost ve kardeşçe bitti. Bu sezon için herkese geçmiş olsun. Bu sezon gerçekten inişli çıkışlı bir sezon oldu, bu bizim için de Türk futbolu için de öyleydi. Dünya Kupası ve sonrasında maalesef deprem. Zaten bay geçtiğimiz haftalar vardı, iki depremzede takımımızın vesilesiyle lige ara verildi. Depremde de 1 ay ara verildi. Dolayısıyla inişli çıkışlı bir sezon oldu. Hepimiz için zor sezondu, hepimize geçmiş olsun. Bundan sonra da dostluğumuz artarak devam edecek” dedi.

Bir gazetecinin “Genel kurulda aday olacak mısınız?” şeklindeki sorusuna Otyakmaz, “Geniş açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağız” yanıtını verdi.

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