Mecnun Otyakmaz, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ligde geride kalan periyotta kazand\u0131klar\u0131 8 puan\u0131n iyi oldu\u011funu belirtti. Ligde i\u00e7 sahada Be\u015fikta\u015f ve Trabzonspor u yenmenin mutlulu\u011funu ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Otyakmaz, Bu arada deplasmanda Medipol Ba\u015fak\u015fehir beraberli\u011fi de var. Dolay\u0131s\u0131yla bu ilk 5 haftada 8 puandan memnun oldu\u011fumuzu s\u00f6yleyebilirim. diye konu\u015ftu. Otyakmaz, k\u0131rm\u0131z\u0131-beyazl\u0131 ekibi sezon ba\u015f\u0131nda teknik direkt\u00f6r R\u0131za \u00c7al\u0131mbay a teslim etmelerinin do\u011fru bir tercih oldu\u011funu dile getirerek, Sivasspor, R\u0131za hocam\u0131z\u0131n ilk tutmu\u015f oldu\u011fu tak\u0131m, \u00e7ocukluk tak\u0131m\u0131. Ma\u00e7lar\u0131na gelmi\u015f, 1967 y\u0131l\u0131ndan itibaren ma\u00e7lar\u0131n\u0131 takip etmi\u015f daha sonra Be\u015fikta\u015f a transfer olup oralarda tak\u0131m kaptanl\u0131\u011f\u0131na oradan da milli tak\u0131m kaptanl\u0131\u011f\u0131na kadar y\u00fckselmi\u015f. dedi. \u00c7al\u0131mbay \u0131n \u00e7ok de\u011ferli bir futbol insan\u0131 oldu\u011funu vurgulayan Otyakmaz, \u015funlar\u0131 kaydetti: Ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemlerde de yine Sivasspor a 2,5 sezon hizmet etmi\u015f, ligi ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u015fekilde tamamlayarak bizi Avrupa ya ta\u015f\u0131m\u0131\u015fl\u0131\u011f\u0131 da var. Kendisinden \u00e7ok g\u00fczel bir \u015fekilde ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131k, yine ayn\u0131 \u015fekilde ihtiya\u00e7 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde teklifimizi hemen kabul etti. Kendi tak\u0131m\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in geldi. Tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131 tamam\u0131yla teslim edebilece\u011fimiz bir teknik direkt\u00f6r olmas\u0131n\u0131n faydal\u0131 olaca\u011f\u0131 kanaati y\u00f6netim kurulumuzda olu\u015ftuktan sonra hi\u00e7 alternatif d\u00fc\u015f\u00fcnmeden R\u0131za hocam\u0131za tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131 teslim ettik. Ne kadar da do\u011fru bir tercih oldu\u011funu bug\u00fcn g\u00f6r\u00fcyoruz. AVRUPA HEDEF\u0130N\u0130 GER\u00c7EKLE\u015eT\u0130REB\u0130L\u0130R\u0130Z Ba\u015fkan Otyakmaz, sezona Avrupa kupalar\u0131na gitme hedefiyle ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 an\u0131msatarak, \u015f\u00f6yle devam etti: Sivasspor her zaman Avrupa kupalar\u0131n\u0131 hedeflemi\u015f bir tak\u0131md\u0131r. Daha \u00f6nce Avrupa kupalar\u0131na gitme ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131 g\u00f6stermi\u015f bir kul\u00fcb\u00fcz. Taraftarlar\u0131m\u0131z\u0131 memnun edecek transferlere imza atmad\u0131k ama tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n ihtiyac\u0131 olan mevkilere bu transferimizi yapt\u0131k. Haftalar ilerledik\u00e7e daha iyi bir Sivasspor izlettirebilece\u011fimizi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Taraftarlar\u0131m\u0131z da bizi desteklemeye devam etsinler. Trabzonspor kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131ndaki gibi yakla\u015f\u0131k 12 bin seyirciye oynayarak da bunu ba\u015farmam\u0131z biraz zor olacakt\u0131r. Taraftar\u0131m\u0131z\u0131n stad\u0131 doldurmas\u0131 ve itici g\u00fc\u00e7 olmas\u0131 ile tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n Avrupa hedefini ger\u00e7ekle\u015ftirebilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. ALANYASPOR MA\u00c7I Ligin 6. haftas\u0131nda deplasmanda yar\u0131n Aytemiz Alanyaspor ile yapacaklar\u0131 kar\u015f\u0131la\u015fma hakk\u0131nda da de\u011ferlendirmede bulunan Otyakmaz, rakiplerinin y\u0131llard\u0131r ayn\u0131 y\u00f6netim taraf\u0131ndan idare edilen istikrarl\u0131 bir kul\u00fcp oldu\u011funa dikkati \u00e7ekti. Alanyaspor un na\u011fma\u011flup olarak liderli\u011fini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcne i\u015faret eden Otyakmaz, Bizim i\u00e7in \u00e7ok zor bir kar\u015f\u0131la\u015fma olacak. Ger\u00e7ekten kadroya bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda kolayl\u0131kla puan alabilece\u011fimiz bir deplasman olmayacak. \u0130n\u015fallah iyi ba\u015flay\u0131p iyi bitirece\u011fimiz bir kar\u015f\u0131la\u015fma olur. Oradan elimiz bo\u015f d\u00f6nmeyece\u011fimize inan\u0131yorum. ifadelerini kulland\u0131.