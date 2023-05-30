DHA

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Otyakmaz, "İnişli çıkışlı bir sezon geçirdik. Hem ülkemizi Avrupa´da temsil ettik. Orada da inişli çıkışlı maçlar oynadık. Konferans Ligi´nden gruplardan çıkarak ülkemize önemli puanlar kazandırdık. Daha sonra ilerleme şansımız varken de avantajımızı iyi değerlendiremeyip orada elendik. Bu zor karşılaşmaları idare ederken içerideki karşılaşmaları da biraz ihmal ettik. Sivasspor öyle sıkıntıları yaşayacak bir kulüp olmamasına rağmen bu noktaya kadar geldik. Özellikle iç sahadaki karşılaşmalarda almış olduğumuz başarısız sonuçlar bizi bu noktaya getirdi. Bugün arzu ettiğimiz futbolu oynayamadık. Şanslı bir golle kazanıp skoru korumasını bildik. Bu sezonu da böylede geçirmiş olduk. Gerçek taraftarımıza armağan olsun" dedi.

"BEN ADAY DEĞİLİM"

Haziran ayında yapılacak genel kurulda tekrar aday olmayı düşünmediklerini dile getiren Otyakmaz, "Genel kurul kararı aldık. Yeni yönetim adaylarını bekliyoruz. Güzel bir projeyle güzel bir yönetim oluşur. Biz de onlara destek veririz, inşallah takımımızı eskisi gibi şaşalı günlere getiririz. Ben şu anda aday değilim. Mutlaka Sivasspor´a başkan olma hayali güden çok sayıda iş adamımız vardır. Mutlaka onlar gerekeni yapacaktır. Biz gerçekten yorulduk. İnşallah güzel bir yönetim oluşur. Çıkacak yönetime destek olma sözü vereceğiz" diye konuştu.

SARILAR'DAN ÇALIMBAY'A ELEŞTİRİ

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ise, karşılaşma sonrasında teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yayıncı kuruluşa verdiği röportajda yönetime yönelik eleştirilerine cevap verdi. Sarılar, "Hocamız biraz önce yönetime sitemli konuştu. Biz şimdi ligde kaldık konuşuyoruz. Sezon başında biz kupayı almışız, hocanın ilk demeci "10 transfer istiyoruz ve transferlerimiz gelmedi. Böyle kamuoyu yaratılması sonucunda bu stadyumda ilk defa 'Yönetim istifa' sesi duyduk. Neden geldi? Çünkü hocanın konuşmalarından dolayı. Ligin 6'ncı haftasında 'Ben daha görev almayacağım' demek doğru mu? Ben bunu anlamıyorum. Futbolcu ne düşünür, takım ne düşünür. Ben bunları hazmedemiyorum. Şu ana kadar hiçbir basına biz konuşmadık, demeç vermedik. Ben bunları hocanın yüzüne de söyledim. Şimdi de kamuoyu önünde söylüyorum. Çünkü dolmuşum artık, yeter. 'Benden iyi Sivassporlu yok' diyor. Bu sene feda senesi. Hocamıza bir teklif yapacağız, inşallah kabul eder. Eğer biz devam edersek ki ben devam etmeyi düşünmüyorum. Ben şahsım adıma konuşuyorum, miyadım doldu" ifadelerini kullandı.

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