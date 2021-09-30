Meclis yarın açılıyor

Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.
Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek.
Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.
Bu arada Meclis'in yasama yılı açılış programında, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında bu yıl resepsiyon verilmeyecek.
TBMM'de 5 Ekim Salı günü, siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
Aynı gün Genel Kurulda Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu görüşülecek.
İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasını uygun bulan teklifin 6 Ekim Çarşamba günü Genel Kurulun gündemine gelmesi bekleniyor.
Yeni yasama yılında Meclis Başkanlığına ilk olarak bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler de içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin sunulması planlanıyor.
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