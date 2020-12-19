Meclis'te koronavirüs şartlarında 358 saat bütçe mesaisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 21 Ekim'de başladı.
27 Kasım'a kadar süren görüşmelerde 205 saat çalışma yürütülen komisyonda 2021 yılı bütçesi üzerinde 202 milletvekili konuştu, yaklaşık 1200 civarında konuşma yapıldı.
Komisyondaki yoğun çalışmanın ardından bütçe, 7 Aralık'ta Genel Kurula geldi.
Hafta sonu dahil 12 gün boyunca çalışmalarını sürdüren Genel Kurul, 127'si üniversite olmak üzere 223 kamu idaresinin bütçelerinin görüşmelerini dün gece geç saatlerde tamamladı. Bu süreçte 77 oturumda toplam 153 saatlik çalışma yürütüldü.
Bütçenin komisyon ve Genel Kuruldaki görüşmelerinde 4 bin 620 sayfa tutanak tutuldu.
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2021 yılı bütçesi, yapılan oylama sonucu kabul edildi.
- Üst düzey salgın önlemleri
Genel Kurulun yoğun bütçe sürecinde ülke genelinde alınan yeni kısıtlayıcı tedbirler de dikkate alınarak ilave tedbirler uygulamaya koyuldu.
Birleşimlere sıklıkla ara verilerek salon sık sık havalandırıldı. Genel Kurul Salonu'yla kulisler her hafta düzenli dezenfekte edildi.
Genel Kurul Salonu'na giriş ve çıkışlar ile kulislerdeki istirahatlerde fiziki mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık uyarı yapıldı. Genel Kurulun çalıştığı günlerde ziyaretçi yasağı uygulamasından taviz verilmedi.
Kulislerde su dışında diğer tüm ikramlar kaldırıldı, sandviç, meyve ve tatlı satılan büfelerle çay ocakları kapatıldı. Milletvekillerine kendi odalarına ve katlara konulan çay ve kahve makineleriyle ikram hizmeti sağlandı.
Milletvekilleri dahil özellikle Genel Kurul, grup ve komisyon toplantılarına katılan personele her pazartesi günü test yaptırıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!