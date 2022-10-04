Meclis'te 1 Ekim zirvesi

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, 1 Ekim'de Meclis açılışının ardından makamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ağırladığı öğrenildi.

TBMM, 1 Ekim Cumartesi günü 27 dönem 6'ncı yasama yılına düzenlenen törenle göreve başladı.

Yapılan özel oturumda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e seslendi.

Özel oturumun ardından Meclis Başkanı Şentop'un makamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve BBP lideri Destici'nin bir araya geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda geçmiş yasama dönemi ve yeni yasama dönemi değerlendirildi, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri görüşüldü.