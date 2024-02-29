Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman kapanacak, hangi tarihte açılacak?
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile gireceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Meclis'te 8. Yargı Paketi görüşmeleri sürüyor. Meclis yerel seçimlerin ardından tekrardan bir araya gelecek. Peki, "Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman kapanacak, hangi tarihte açılacak, kaç gün ara verecek?" İşte TBMM'nin açılacağı tarih...
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Meclis ne zaman tatile giriyor sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Tatil öncesinde 8. Yargı Paketi Meclis'in gündeminde geniş yer buldu. Peki, "Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman kapanacak, hangi tarihte açılacak, kaç gün ara verecek?" İşte Meclis tatilinin başlayacağı ve sona erceği tarih...
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MECLİS NE ZAMAN KAPANACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 29 Şubat günü itibarıyla tatile girdi.
Meclis'in son mesaisi 8. Yargı Paketini görüşecek ve düzenlemenin Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından 29 Şubat Perşembe günü itibarıyla tatile girdi.
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TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?
Yerel seçim nedeniyle ara verecek olan Meclis, 31 Mart seçimlerinin ertesinde çalışmalarına devam edecek.
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TBMM'de 8. Yargı Paketi'nin ilk 2 maddesi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi
Teklifin kabul edilen maddelerine göre, İcra ve İflas Kanunu'nda kanun yoluna başvuru süreleri hafta olarak belirlendiği için buna uyum sağlanması amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki benzer hükümler dikkate alınarak düzenleme yapılacak. Süre, hafta olarak belirlenmişse başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde bitecek.
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Hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nun kanun yollarına başvuru bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uyumunun sağlanması için düzenlemeye gidilecek. Tasdik veya ret kararına karşı borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen karara karşı da tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurabilecek.
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AA'nın haberine göre; teklifin ilk iki maddesinin kabul edilmesinden sonra TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Bozdağ, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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