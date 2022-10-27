Sayıştay ve Kamu Denetçiliği bütçeleri komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi kapsamında; Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliğinin bütçelerinin görüşülmesine başlandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Soru önergeleri ile ilgili sorulara, "Parlamenter sistemi döneminden çok, başkanlık sisteminde soru önergelerine daha fazla cevap verilmiş" dedi.
Şentop, Meclis Başkanı olarak soru önergelerine yanıt vermeyen bakanlara karşı bir uyarı yapma yetkisinin olmadığını belirterek, "Yapılacak tek şey soruyu tekrar sormak" yanıtını verdi. Şentop, araştırma önergeleriyle ilgili bir soruya Anayasa'da yer alan ilgili maddeleri örnek vererek cevap verdi. Şentop, Meclis araştırma komisyonlarının belli bir konuda bilgi edinmek için kurulduğunu ifade etti.
'YENİ BİR İÇ TÜZÜK'E İHTİYAÇ VAR'
Meclis Başkanı Şentop, muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin, tekliflerin 'torba' şeklinde geldiği eleştirilerine, "Kanun teklifleriyle ilgili biz Meclis'te bir birim oluşturduk. Bizim burada iyi bir mutfak kurmamız lazım ve komisyonların teklifleri hazırlamak konusunda etkili hale getirilmesi gerekiyor. Bunun için de yeni bir iç tüzük değişikliğine ihtiyaç var. Yeni sisteme göre iç tüzüğün yeniden ele alınması lazım. Bu dönem olmadı. Umuyorum 28'inci Dönem Meclis'te yeni bir iç tüzük değişikliği ele alınır" açıklamasında bulundu.
RTÜK ÜYELİĞİ SEÇİMİ
Mustafa Şentop, RTÜK'ten boşalan bir üyenin, önce İYİ Parti sonrasında ise AK Parti'ye geçtiği iddialarına açıklık getirdi. Şentop, RTÜK kontenjanı için Taha Yücel'in istifa tarihi olan 1 Temmuz'un esas alındığını, dolayısıyla kontenjanın 1 Temmuz'daki Meclis aritmetiğine göre yapılmasına karar verildiğini aktardı.
KOMİSYON'DA KABUL EDİLDİ
Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliğinin bütçeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi
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