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Meclis ne zaman tatile giriyor, Meclis tatile girdi mi? İşte cevabı

Meclis ne zaman tatile giriyor? 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimi öncesi özellikle yasal düzenleme bekleyenler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Meclis ne zaman tatile giriyor? TBMM yani Meclis tatile girdi mi? İşte Meclis'in tatile girmesiyle ilgili merak edilen sorunun cevabı...

Giriş: 07.04.2023 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Meclis ne zaman tatile giriyor? Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım sürerken TBMM'nin tatile gireceği tarih de merak konusu oldu. Bu noktada, "Meclis ne zaman kapanacak?" sorusununun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? İşte detaylar

  • MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRDİ Mİ?

    Milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmesinin ardından Meclis seçim döneminde tatile girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27'nci dönem 6'ncı yasama yılı faaliyetleri, bu hafta yapılacak çalışmaların ardından tamamlanacak.

    Böylece Meclis'te 7 Nisan cuma günü son mesaisini gerçekleştirecek.

  • Seçim takvimine göre; 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak. Cumhurbaşkanı seçimi için adaylar ilk turda yeterli oy alamazlar ise ikinci tur 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.

    12 Nisan Çarşamba günü, yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleşerek, seçmenlerin oy kullanacağı yer ile sandıklar belirlenecek. 27 Nisan Perşembe günü, gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs Salı günü sona erecek.

    Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacak, 24 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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