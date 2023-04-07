Meclis ne zaman tatile giriyor? Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım sürerken TBMM'nin tatile gireceği tarih de merak konusu oldu. Bu noktada, "Meclis ne zaman kapanacak?" sorusununun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? İşte detaylar