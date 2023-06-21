Faaliyetlerine devam eden Meclis gündemine bayram öncesinde milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren tasarı bu hafta komisyonlara gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde Maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.



AK Parti grubu, üzerinde çalıştığı bu önemli düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacak. Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.