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Meclis ne zaman tatile girecek, hangi gün? 2023 TBMM ne zaman kapanacak, tarih açıklandı mı?

Meclis ne zaman tatile girecek? 2023 TBMM ne zaman kapanacak, tarih açıklandı mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin ne zaman tatile gireceği günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. 14 Mayıs - 28 Mayıs seçimleri sonrası vatandaşlar; grup toplantılarının devam ettiği TBMM'de tatilin başlayacağı tarihi merak ediyor. İşte, meclisin çalışma tarihlerine dair ayrıntılar...

Giriş: 21.06.2023 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de yeni döneme dair gelişmeler devam ediyor. Resmi Gazete'deki karar sonrası meclisin ne zaman tatile gireceği gündem olmuş durumda. İşte, TBMM'nin tatile gireceği gün ve açılış tarihine dair tüm bilinmesi gerekenler...

  • MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi.

  • Faaliyetlerine devam eden Meclis gündemine bayram öncesinde milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren tasarı bu hafta komisyonlara gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde Maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.

    AK Parti grubu, üzerinde çalıştığı bu önemli düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacak. Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.

  • GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

    Meclis'te salı ve çarşamba günü grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. dönemin ilk grup toplantısında kürsüde olacak. AK Parti grup toplantısı, 21 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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