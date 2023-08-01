Meclis ne zaman açılıyor? TBMM ne zaman çalışmalara devam edecek?

Meclis ne zaman açılıyor? TBMM ne zaman çalışmalara devam edecek?

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Yeni yasama döneminde pek çok yeni karara imza atacak olan meclisin ne zaman açılacağı büyük merak konusu.

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi Gazete'de açıklanan karar ile beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 15 Temmuz Cumartesi günü tatile girdi. TBMM'nin tekrar çalışmalarına devam edeceği tarih ise 1 Ekim Pazar günü saat 14:00 olarak belirlendi.

Bu karar ile beraber açılacak olan meclis faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

TBMM MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI NASIL OLMUŞTU?

Partilerin 28'inci dönemde çıkardığı Milletvekili sayılarını da açıklayan Yener, "Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız" diye konuştu.