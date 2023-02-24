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Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi ertelenmişti: Meclis hangi gün toplanacak?

TBMM açılış tarihi ertelenmişti: Meclis ne zaman açılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılış tarihi sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler 11 ilimizde yıkıma sebebiyet verdi. Meclis, deprem nedeniyle çalışmalarına ara vermişti. Gözler Meclis ne zaman açılacak? sorusuna çevrildi. Açılmasına kısa süre kalan Meclis'in gündeminin EYT ve deprem olması bekleniyor. İşte TBMM (Meclis) açılış tarihi...

Giriş: 24.02.2023 - 23:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Meclis'in açılış tarihi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına ara vermiş ve milletvekilleri deprem bölgesine gitmişti. Meclis'in açılış tarihi ilk olarak 21 Şubat olarak belirlenirken AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açılışın ertelendiğini duyurdu. İşte TBMM (Meclis) açılış tarihi...

  • TBMM (MECLİS) AÇILIŞ TARİHİ ERTLENDİ!

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

    MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

    AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun Deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.

  • DEPREM GÜNDEMİYLE TOPLANACAK

    TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak.

    Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak. Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

  • GÖZLER EYT TEKLİFİNDE

    EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00’te açılacak Genel Kurul’un “ilk gündem maddelerinden biri” olması bekleniyor.

    Meclis Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanıyor. Sonrasında EYT'nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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