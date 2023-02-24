TBMM açılış tarihi ertelenmişti: Meclis ne zaman açılacak?

TBMM (MECLİS) AÇILIŞ TARİHİ ERTLENDİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun Deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.