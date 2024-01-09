Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı konusu gündemdeki yerini aldı. Yeni yıla girmemizle beraber bu sene Meclis'in ana konuları da merak ediliyor. Meclis'in açılmasıyla beklenen birçok konu masaya yatırılacak. Peki, 2024 Meclis ne zaman açılıyor? İşte, detaylar...