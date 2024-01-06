Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış tarihi ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. TBMM yeni yasama döneminde ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalar gündeme gelmeye devam edecek. Meclis'ten çıkacak kararlar için toplantılar da yakından takip edilecek. İşte "Meclis ne zaman açılacak, TBMM tatili ne zaman ve hangi tarihte bitecek?" sorusunun yanıtı...