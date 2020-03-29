DHA

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde test yaptırılmış ve test sonucu negatif çıkmıştır. Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak, bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir" denildi.