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Meclis, çocuk ölümlerini araştıracak

Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölen Rabia Naz Vatan ve benzer çocuk ölümlerine ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, yarın çalışmalara başlıyor.

23.10.2019 - 00:45 | Güncelleme: DHAGündem
çocuk ölümleri

TBMM Genel Kurulu'nda, Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi yapıldı. Komisyon üyelikleri için parti gruplarının üye adayları Genel Kurul'da okundu. Ardından yapılan oylamada, AK Parti'den; Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Bursa Milletvekili Osman Mesten, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP'den; Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, MHP'den; Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, HDP'den; Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ile İYİ Parti'den İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu komisyon üyeliğine seçildi.

Komisyon üyeleri, yarın saat 16.00'da toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimlerini gerçekleştirecek ve çalışma takvimini belirleyecek.

BABA VATAN'IN AÇIKLAMALARI KOMİSYONA ÖNCÜ OLDU

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan günü saat 17.00 sıralarında evinin önünde ağır yaralı olarak bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çocuğunun intihar ettiğine inanmayan baba Şaban Vatan'ın açıklamaları üzerine Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına karar verilmişti.

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