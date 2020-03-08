Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Meclis Başkanı mesajında "Hayatlarımızı büyük emekle, nezaket, zarafet, şefkat ve sevgiyle doldurup genişleten bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" sözlerini paylaştı.

Şentop'un paylaştığı videonun sonunda çocuklarına kavuşmak için için Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan annelere de yer verildi.

Mesajda, evlat nöbeti tutan anneler için, "Evlatlarını dağlara teslim etmeyen cesur kadınların ülkesi..." ifadeleri yer aldı.