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Meclis Başkanı kim olacak? 2023 TBMM Başkanı ne zaman, hangi gün belli olacak?

Meclis Başkanı kim olacak? 2023 TBMM Başkanı ne zaman belli olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yemin töreni için beklenen tarih geldi çattı. 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nde seçilen milletvekilleri bu özel günde yemin edecek. Peki, TBMM'nin yeni başkanı kim olacak? İşte, merak edilen soruyla ilgili bilgiler...

Giriş: 01.06.2023 - 23:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de yeni dönem başlıyor. Seçilen yeni milletvekilleri yarın yapılacak olan törende yemine edecek. İlgili tören öncesi yeni TBMM Başkanı kim olacak sorusunun cevabı gündem oldu. İşte, konuyla ilgili detaylar...

  • TBMM BAŞKANI KİM OLACAK?

    TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli olacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mazbatasını Devlet Bahçeli verecek. Yeni TBMM Başkanı ise daha sonra belli olacak.

  • MECLİS MİLLETVEKİLİ YEMİNİ NE ZAMAN?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemi başlıyor. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen 28. dönem Milletvekilliği kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından TBMM açılış tarihi netlik kazandı. TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğüne göre, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız toplanacak. Buna göre meclis 2 Haziran Cuma günü saat 14.00’te açılacak. Meclis milletvekilliği yemin töreni ile yeni döneme başlayacak.

  • MİLLETVEKİLLERİ NASIL YEMİN EDİYOR?

    Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" şeklindeki yemini ederek görevlerine başlayacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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