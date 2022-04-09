Mecidiyeköy'de ulaşım zammı eylemi

Grup adına Zeynep Çelik'in yaptığı açıklamada, "Asgari ücretin 4 bin 250 tl olduğu bir ülkede, ulaşıma yapılan bu zamlar, İstanbul halkının ulaşım hakkını fiilen gasbetmektir. Toplu taşıma özel tüketim değildir. Halkın çıkarları düşünülmeli ve ona göre planlanmalıdır. En temel haklarımızdan biri olan ulaşım işe gidiş-dönüş saatlerinde ücretsiz olmalı diğer zamanlarda vergilerden muaf tutulmalıdır" denildi.



