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Milli Eğitim Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki psikososyal destek hizmetleri kapsamında hazırladığı “Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu” ile “Öğretmenler İçin Yardım Kılavuzu” okulların açıldığı ilk gün ailelere ve öğretmenlere dağıtılacak.

Çocuklara yönelik hazırlanan kılavuzda tüm yaş grubundaki öğrencilere yardımcı olabilecek öneriler yer alıyor. Deprem gibi afet sonrasında psikolojik travma yaşayan öğretmenler için de kapsamlı önerilerin bulunduğu bilgiler yer alıyor.

DESTEK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ merkezli depreminin hemen ardından çocukların yaşadıkları korkuyu yenmeleri için Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un PDR uzmanı ve Rehber Öğretmen meslektaşlarıyla birlikte bölgeye giderek bizzat başlattığı psikososyal destek çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Depremin etkilendiği illerde PDR uzmanları, Rehber Öğretmen ve oyun terapistleri çocukların yaşadıkları travmayı sağlıklı olarak atlatabilmeleri için yoğun çaba gösteriyor.

AİLELERE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA HAZIRLANDI

Öğretmenler ve eğitimcilerin yanı sıra ailelerin de evde çocuklarına doğru adımlarla yardımcı olabilmeleri için desteğe ihtiyacı var. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu noktadan hareketle ailelere yönelik bir çalışma hazırladı.

Her yaştan çocuğa uygun önerilerin ve deprem travmasını atlamaya yönelik yol haritasının çizildiği “Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu”, Elazığ başta olmak üzere depremden etkilenen illerde dağıtılacak.

Psikolojik travma tepkilerinin, yaşanan depremin hemen ardından ortaya çıkabileceği gibi gecikmeli olarak sonraki zamanlarda da kendini gösterebileceğinin belirtildiği kılavuzda 5 yaş ve altındaki çocuklar, 6-11 yaş arasındaki çocuklar, 12-17 yaş grubu çocuklarda görülebilecek ortak psikolojik travma tepkileri ele alınıyor. Kılavuzda ayrıca, yaşanan tepkiler karşısında izlenmesi gereken yol ve yöntemler yer alıyor.

DİNLEYİN, GÜVEN VERİN, OYUN OYNAYIN

“Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu”nda tüm yaş grupları için ortak yol haritasında şu öneriler yer alıyor: Ailelere çocukların ve dolaylı olarak kendilerinin, bu zorlu süreci doğal ve sağlıklı atlatabilmeleri için “çocuklarınızı dinleyin, yaşanan duyguları normalleştirin, çocukların güvende olduklarını hissettirerek rahatlatın, güvende olduklarına dair çocuklarınıza moral verin, onları cesaretlendirmek için takdir edin, oyun oynayın, günlük rutinlerini koruyun, doğru bilgi edinin” gibi öneriler sıralanıyor. En önemlisi de ebeveynlerin de yaşadıklarıyla baş etmeleri için kendilerine zaman ayırmaları ve sağlıklarına dikkat etmeleri gerekliliğinin altı çiziliyor. Kılavuzda çocuğun deprem sonrasında aşırı tepkilerinin neler olabileceği belirtilerek, böyle durumlarda okul rehberlik servisi ya da ruh sağlığı uzmanlarına başvurmaları öneriliyor.

Bakanlık ayrıca, depremin yaşandığı bölgede ders zilinin çalmasıyla birlikte tüm okullarda öğrencilere yönelik üç oturumdan oluşan bir psikoeğitim programı uygulayacak.

DEPREM VE PSİKOLOJİK TRAVMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARDIM KILAVUZU

Öğretmenler için hazırlanan kılavuzda ise, deprem gibi zorlu bir olayın ardından insanların kendilerini yeniden güvende hissetmek ve depremin olumsuz etkilerini azaltmak için yeterli çaba göstermesi gerektiği bilgisi yer alıyor. Kılavuzda, deprem sonrasında kişinin kendisine ve yakınlarına yardımcı olmak için çeşitli öneriler sunuluyor.

Kılavuzda, travmatik bir olaya verilen ortak tepkiler sıralandıktan sonra, deprem sonrasında toparlanmaya yardımcı olabilecek bazı öneriler şu şekilde sunuluyor: Sağlınızı Önemseyin, Kendinize Zaman Verin, Günlük Yaşantınıza Devam Etmeye Çalışın, Aileniz ve Arkadaşlarınızla Zaman Geçirin, Duygu ve Düşüncelerinizi Paylaşın, Yaşadıklarınızı Yazmayı Deneyin, Ani Kararlar Almayın, Medyayı Sağlıklı Kullanın, Uzmana Başvurun.