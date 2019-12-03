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MEBBİS giriş nasıl yapılır 2019 - MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı

MEBBİS giriş sayfası öğretmenler tarafından en sık takip edilen sistemlerden biri. Alan değişikliği başvurularının başlamasının ardından milyonlarca öğretmen MEBBİS'i ziyaret ediyor. Peki, MEBBİS giriş sayfası nasıl açılır? İşte, hem MEB duyuruların yer aldığı hem de başvuruların yapıldığı MEBBİS giriş sayfası

03.12.2019 - 09:43 | Güncelleme:
MEBBİS

MEBBİS giriş sayfası öğretmenler tarafından ziyaret ediliyor. MEBBİS üzerinden öğretmenlerin alan değişikliği ön başvuruları yapılıyor. İşte, MEBBİS giriş sayfası ve MEBBİS şifre değiştirme, yenileme yöntemi

MEBBİS GİRİŞ SAYFASI 2019

MEBBİS'e giriş www.mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu ile giriş yapılıyor.

MEBBİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MEBBİS ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?

Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.

MEBBİS ŞİFRE YENİLEME İÇİN TIKLAYIN

Yeni şifrenizi belirlerken son üç şifrenizden farklı bir şifre belirlemeniz gerekmektedir.

Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.

MEBBİS ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI 2019

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre öğretmenlerin alan değişikliği ön başvuruları 9-13 Aralık arasında gerçekleştirilecek. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar, değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) işletecek.

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