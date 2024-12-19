MEB yurt dışında 429 öğretmen görevlendirecek! İşte başvuru ekranı, şartları, kılavuzu ve sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yurt dışında 429 öğretmen ile 40 öğretim elemanı görevlendireceğini duyurdu. Başvuru tarihleri, şartları ve sınav tarihi gibi detaylar yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Kılavuza göre, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları seçme sınavına başvurular 16 Aralık'ta başladı ve 27 Aralık'ta sona erecek. Peki, MEB yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sınav ne zaman yapılacak? İşte, MEB yurt dışı öğretmen görevlendirme seçme sınavı başvuru ekranı…
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MEB yurt dışında 429 öğretmen ile 40 öğretim elemanı görevlendirecek. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları seçme sınavına ilişkin başvuru kılavuzları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Kılavuzda başvuru tarihleri yanı sıra başvuru şartları ve sınav tarihleri gibi detaylara yer verildi. 16 Aralık’ta başlayan başvuru işlemleri 27 Aralık’a kadar devam edecek. Peki, MEB yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, MEB yurt dışı öğretmen görevlendirme başvuru ekranı…
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, YURT DIŞINDA 429 ÖĞRETMEN İLE 40 ÖĞRETİM ELEMANI GÖREVLENDİRİLECEK
Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları seçme sınavına ilişkin başvuru kılavuzları yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre, yurt dışında 429 öğretmen ile 40 öğretim elemanı görevlendirilecek.
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BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları seçme sınavına başvurular 16 Aralık’ta başladı ve 27 Aralık tarihine kadar devam edecek.
Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim elemanları, Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavı'na girecek.
Sınava, Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında en az 5 yıl hizmeti bulunan adaylar ile üniversitede öğretim elemanı olarak en az 5 yıl hizmeti bulunan adaylar, kılavuzda belirtilen diğer şartları taşımaları hâlinde başvuru yapabilecek.
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MEB YURT DIŞINDA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME SEÇME SINAVI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN NASIL YAPILIR?
Başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
Bankaya ücret yatırılmaması veya yanlış T.C. Kimlik Numarasıyla yatırılması hâlinde başvuru ekranı açılmayacak.
Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi vb. bilgilerinin başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden kontrol edilmesi varsa yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.
Aday, belirtilen ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecek. Bu nedenle, başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birini işaretlemeleri gerekmektedir.
MEB YURT DIŞINDA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME SEÇME SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ÖĞRETMEN SEÇME SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolarında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar hariç)
ç) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
d) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,
f) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
ğ) Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
h) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
ı) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla yurt içinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
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YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMAN SEÇME SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmen ve/veya üniversitede öğretim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunup Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilecekler için 2914 sayılı Kanun kapsamında fiilen çalışıyor olmak; okutman olarak görevlendirilecekler için ise 2914 sayılı Kanun kapsamında veya Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak, *(Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç)
c) Belirlenen alanlarda doktora veya yüksek lisans seviyesinde mezuniyeti bulunmak
ç) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
d) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
f) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,
g) Son 10 yılda, kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
ğ) Kılavuzun Genel Esaslar başlıklı 1’inci maddesinin (ı) fıkrasında belirtilen mezuniyet ve yabancı dil şartlarını taşıyor olmak,
h) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak,
ı) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle yapılan sınavlarda başarılı olup okutman görevlendirme sırasında bekliyor olmamak,
i) Belirlenen yabancı dil yeterliliğine sahip olmak (YDS ve YÖKDİL veya buna denk sayılan ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan en az 50 (elli) puan seviyesinde belge)
j) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,
k) Yurt dışında görevlendirileceği alanda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
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SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Mesleki Yeterlilik Sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.
Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı, 9 Şubat 2025 tarihinde 81 ilde e-sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav Giriş Belgesi, 31 Ocak 2025 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.
Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları, 10 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.
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Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı ise 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı sonuçları https://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın ardından adaylar, Temsil Yeteneği Sınavı'na girme hakkı elde edecek. Temsil Yeteneği Sınavı yeri ve tarihleri https://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
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SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavına başvuracak adaylar, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının İnternet Bankacılığı, Mobil Şube ve ATM kanallarından sınavın adıyla (Okutman ve Öğretmenlerin Yurt Dışı Sınavı) KDV dâhil 1.280,00 TL (binikiyüzseksenTL) yatıracaklardır.
Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden de tüm banka kartları ile yatırılabilecektir. Banka Şubelerinden tahsilat yapılmayacaktır.
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMAN SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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