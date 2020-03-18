18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecine ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, öğretmenlere özel Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanım simülasyonlarını "www.eba.gov.tr" üzerinden yayınlayan MEB, veliler için de ağa ilişkin ayrıntılı bilgilendirmenin yapıldığı video hazırladı.
ÖĞRENCİLER EĞİTİMİNİ EBA ÜZERİNDEN SÜRDÜRECEK
Anadolu Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan videoda, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler için eğitimin, bir dijital öğrenim platformu olan EBA üzerinden sürdürüleceği belirtildi.
EBA'ya "www.eba.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilen videoda, velilere nasıl giriş yapabileceklerine ilişkin şu bilgiler verildi: "Siteye girdiğinizde üstteki menüden Veli Girişi'ni seçmelisiniz. Otomatik olarak e-devlet sistemine yönlendirileceksiniz. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yaptığınızda sizi EBA Veli Sistemi ana ekranı karşılayacaktır. Birden fazla öğrencinin velisiyseniz öncelikle sol üst köşede yazan ismin yanına bulunan 'ok' işaretine tıklayarak, durumunu kontrol etmek istediğiniz öğrenciyi seçmelisiniz.
Ekranın sağında bulunan takvimden çocuğumuzun etkinliklerini, çalışmalarını, tatil günlerini ve yazılı sınavlarını takip edebilirsiniz. Ekranın solunda bulunan menüden 'dersler' butonuna tıkladığınızda öğrencinin aldığı dersler karşınıza gelecektir. Ders seçip konu detayına tıklayarak, çocuğumuzun ilgili konularda yer alan içeriklerdeki performans durumunu ve tamamlama yüzdesini görebilirsiniz. Çocuğunuz ders içeriklerini tamamladıkça konu tamamlama yüzdesi artacaktır. Konu performansı ise çocuğumuzun bir konuda yer alan sınavlardaki ve testlerdeki performansıyla ilişkilidir. Derse ait ödevi varsa bu ekrandan derslerinin altındaki ödev uyarılarını görebilirsiniz.
Ekranın solunda bulunan menüden, 'çalışmaları' butonuna tıklandığında öğretmen tarafından öğrenci atanmış çalışmalar, bu çalışmaların başlangıç ve bitiş tarihleriyle beraber öğrencinin çalışmada ilerleme durumu ekrana gelecektir."
Videoda, veli sisteminde yer alan "Eğitim Takvimi", "Kütüphane", "Raporlar", e-portfolyo" sekmeleri hakkında da bilgi verildi.
Veliler, EBA'da çocuklarının çalışmalarını ve tamamlama durumlarını, EBA kullanımına bağlı olarak ders konularındaki performanslarını görebilmenin yanı sıra EBA akademik başarısını, EBA puanı ve sıralamasını, proje ve sertifikalarının yer aldığı EBA portfolyolarını inceleyebiliyor.
EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.
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