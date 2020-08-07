MEB ve ODTÜ, bilimin eğlenceli halini öğrencilere sevdirecek TV kuşağı hazırladı

ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ODTÜ Bilim İletişimi Grubu, Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan projeye, ODTÜ öğrencileri ve öğretim üyelerinin destek verdiğini ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığının iş birliği ve TRT'nin teknik desteği ile hazırlanan "Bilimin Eğlence Hali" isimli program serisinin, TRT EBA ilkokul ve ortaokul kanallarındaki Bilim Kuşağı'nda yayımlanmaya başladığını bildiren Kalay, şu bilgileri verdi:
"Topluma bilimi sevdirmek ve ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik konulara olan ilgisini yükseltmek üzere hazırlanan programda farklı konularda birçok uygulamalı deney gerçekleştirildi. Program serisinde, solucanlarla geri dönüşüm, elektron mikroskobu ile nano boyuttaki dünya, Göbeklitepe ve Neolitik dönem, gazların ilginç özellikleri, göz hareketleri ile çalışan tekerlekli sandalye, Eymir Gölü'ndeki ekolojik çalışmalar, ilginç özelliklere sahip akışkan sıvılar, 3-boyutlu tarayıcı ve yazıcılar, yemek pişirmenin arkasındaki bilim gibi konu başlıkları, ODTÜ'lü öğrencilerin sunuculuğu ile eğlenceli olarak anlatıldı."
Programın bilim danışmanlığını ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay üstlenirken, yapım ekibinde ise ODTÜ Bilim İletişimi Grubu'ndan Bircan Çiçek ve Aylin Turgut Ecevit ile TRT EBA TV TBA-Bilim Kuşağı Koordinatörü, Fen Bilimleri Öğretmeni Sibel Kars görev aldı. Programın sunuculuğunu ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Can Okuyucu ve İşletme Bölümü SUNY Programı öğrencisi Çisel Tokdemir gerçekleştirdi.
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