MEB, üniversite adaylarını çevrimiçi tanıtım günlerine davet etti

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl öğrencilerin meslek ve üniversite tercihlerine yardımcı olmak amacıyla üniversite tanıtım günlerinin düzenlendiğini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu etkinliklerin yapılamadığını vurguladı.
Lise düzeyindeki öğrencilerin üniversite tercihlerine yardımcı olmak amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak çevrimiçi üniversite tanıtım seminerleri yapmaya başladıklarını bildiren Mete, bu amaçla görüştükleri üniversite rektörleriyle programlara başladıklarını belirtti.
- Haftanın 3 günü 3 rektör üniversitesini tanıtıyor
Online üniversite tanıtım seminerlerinin her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma 16.00-16.45 saatleri arasında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi Youtube kanalında canlı yayınlandığını belirten Mete, moderatörlüğünü daire başkanı ve milli eğitim uzmanlarının yaptığı tanıtımlara, ilgili üniversitenin rektörü ve farklı illerden farklı okul türlerinde okuyan 12'nci sınıf öğrencilerinin katıldığını anlattı.
Öğrencilerin veli muvafakatları alınarak il milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlendiğini kaydeden Mete, "Program boyunca rektörler, üniversitenin bölümleri, yabancı dil, barınma ve burs imkanları, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, kampüste yaşam, akademisyenler hakkında genel bilgilendirme yapıyor. Ayrıca öğrencilerimiz Youtube ve sosyal medya hesaplarından #benimtercihim etiketi ile yönelttikleri soruların yanıtlarını doğrudan rektörlerden öğrenme fırsatı bulabiliyor." bilgilerini verdi.
Canlı yayınların Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Webinar sayfasından daha sonra izlenmek üzere yayınlandığını aktaran Mete, öğrencilerin tanıtım günlerine büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
Mete, bugün saat 16.00'da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, 13 Mayıs'ta Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, 15 Mayıs'ta ise ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün üniversitelerini tanıtacağını ve YKS adaylarının sorularını yanıtlayacağını belirterek, daha sonraki programların öğrencilere ayrıca duyurulacağını belirtti.
Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, üniversite hedeflerine büyük fayda sağlayacak çevrimiçi üniversite tanıtımlarına tüm lise öğrencilerini davet etti.
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