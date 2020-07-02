MEB tarafından bastırılan ders kitaplarının Çubuk'tan Türkiye geneline sevkiyatına başlandı - ANKARA

AA

Çubuk-Ankara yolu üzerindeki Korza Matbaa'da basılan 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, Çubuk’ta nakliyeciler tarafından il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine dağıtılmak üzere yola çıktı.Ders kitaplarının dağıtım işini yürüten Mopar Nakliyat sahibi Şeref Yiğiner, yaklaşık 8 bin ton kitabın Türkiye’nin her yerine göndermeye başladıklarını söyledi.Yaklaşık bir ayda sevkiyatın tamamlanacağını kaydeden Yiğiner, "İlçemizdeki kamyoncu kardeşlerimizle birlikte bu kitapları 81 vilayete ve ilçelerine sevkiyatına başladık. İlçemizde kitapların basılması bizim için büyük bir avantaj oldu. Bir çok kamyoncu kardeşimizin buradan ekmek yemesine vesile oldu. Günlük 20 kamyon sevkiyatımız oluyor." diye konuştu.