2021 yılı Okulların açılış tarihi gündemin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasında bulundu. Özer, "İlk önceliğim; gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz" dedi. İşte detaylar...
MEB 2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB'in açıkladığı takvime göre; birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak.
Ara tatil ne zaman?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek
BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun salgının başından beri önerisinin okulların en son kapatılıp en erken açılması yönünde olduğunu belirterek:
"Bunu mümkün olabildiği her fırsatı değerlendirmeye çalıştık. Buna rağmen çocuklarımız 1,5 yıllarını yüz yüze eğitimden, uygulamalı eğitimlerden uzak geçirdi. Uzaktan eğitim gerçekten eğitimin bir miktar uzağımızda kalması sonucunu doğurdu. Ancak, bu günler geride kaldı. Artık aşı var. En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var." dedi
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