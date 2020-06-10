Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitiminin başlayacağı tarihi ve nasıl olacağına dair önemli detaylar paylaştı. İşte haberin ayrıntıları...
2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır." dedi.
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum sürecinin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan eğitimler üç hafta sürecek.
TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını belirterek telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.
Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz” dedi.
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