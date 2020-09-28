MEB tablet bilgisayar başvurusu

MEB ücretsiz tablet, bilgisayar için başvuru linkleri merak edilmeye başlandı. Ücretsiz bilgisayar dağıtımı maddi yetersizlikten dolayı derslerini takip edemeyen öğrenciler için gerçekleştirilecek. Peki, tablet ve bilgisayar başvurusu nasıl yapılır? MEB'den açıklama geldi mi?
MEB TABLET BİLGİSAYAR BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla alakalı konuştu.
Bakan Ziya Selçuk, bilgisayar kampanyaları ile ilgili şunları söyledi:
"Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak. Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız."
BİLGİSAYARLAR 3 BİN TL DEĞERİNDE
Acun Ilıcalı, eğitim desteği için öğrencilere dağıtılacak dizüstü bilgisayarların yaklaşık olarak 3 bin TL değerinde olduğunu bildirdi.
Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.
Acun Ilıcalı'nın duyurduğu bilgisayar kampanyasında tablet ve bilgisayarların dağıtma kısmını Milli Eğitim Bakanlığı gerçekleştirecek. Kampanyadan toplanan tüm paralar MEB'e aktarılacak.
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