6. 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda atanacağı alan için puan türleri(KPSSP10, KPSSP120, KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cezaalmamış olmak,

8. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 25'inci maddesinde sayılan suçlardanmahkûm olmamak,

9. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenolarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmaktaiken sözleşmesi feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllıkbekleme süresini tamamlamış olmak,

10. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamındasözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımındanSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları'nın ek 1'inci maddesinde sayılanistisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık beklemesüresini tamamlamış olmak,

11. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılıKanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.