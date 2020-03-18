Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular binlerce öğretmen tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. 18 Mart 2020 tarihinde açıklanması beklenen öğretmen atamaları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2020

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 akademik takviminde öğretmen atama sonuçlarının 18 Mart 2020 tarihinde açıklanacağını bildirmişti. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Personel.meb adresinden yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da yer alacaktır.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

2020 OCAK SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında 2020 Sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları listesini yayınladı.

KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta

adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.