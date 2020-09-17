MEB son dakika okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Soruları en sık araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarının artışı okullar açılacak mı yoksa uzaktan eğitim uzayacak mı? soruları da çığ gibi büyüyür. Konuyla ilgili Bilim Kurulu üyelerinden ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

MEB 2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk bugün yaptığı açıklamada okulların açılmasıyla ilgili olarak "Teknik hazırlıklarımız var. Çok kısa bir süre içinde gerekli açıklamalar yapılacak” dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN 3 ÖNEMLİ UYARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 konuda uyarılarda bulunarak, "Öğrencilerimiz, bizim evlatlarımızdır ve en ufak bir risk durumuna mahal verecek adım atmayacağız. Lütfen uzaktan eğitime, EBA TV'ye, canlı sınıflara ağırlık verin. Bu koşullarda elimizdeki en gerçekçi çözüm, bu. Lütfen, gayret edelim. Bu ülkenin öğretmenlerine güvenin ve siz tedbirinizi almaya, çocuklarımıza evde destek olmaya, onları her türlü kaygıdan uzak büyütmeye odaklanın" dedi.

"OKULLARIN AÇILABİLMESİ İÇİN YENİ VAKA SAYISININ 55'İN ALTINA İNMESİ LAZIM"

Okullarda yüz yüze eğitime geçilebilmesinde hastalık seyrinin önem taşıdığına dikkati çeken Şenol, "Okulların açılabilmesi için toplumdaki salgının kontrol altına alınması şart. Okullarda mesafenin korunacağı, altyapının iyi hazırlandığı ve temaslı çalışmanın iyi yürütüleceği bir sistemin derhal kurulması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Şenol, vaka sayılarının yüz binde birin ya da milyonda onun altında olması halinde pandeminin ancak kontrol altında olabileceğini kaydederek, "Bu hastalık hiçbir zaman yok olmayacak. Ne zamana kadar? Aşı bulunana kadar. Okulların yüz yüze olarak açılabilmesi için Türkiye'de yeni vaka sayısının en azından 500'ün altına inmesi lazım, 100-300 arasında vaka gördüğümüzde içimiz rahat edebilir" açıklamasında bulundu.

BİLİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI

Bilim Kurulu geçtiğimiz günlerdeki toplantısının ardından okulların açılması ile ilgili önerisini sundu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bilim Kurulu okulların açılması ile ilgili önerisini sundu. Yüz yüze eğitimin en az 1 ay daha başlatılmamasını önerdik" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bilim Kurulu'nun tavsiyesinin ardından "2020-2021 Eğitim-Öğretim 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okullar açılacak, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitim araçları EBA televizyon kanalları, öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler, EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalları ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak.

Servislerde, okul bahçesi girişinde maske ve benzeri standartlar hususunda kılavuz çerçevesinde belirlenmişti. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ve velilerimiz için rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz.

Öğrencilerimizin teneffüste neler yapacağı konusunda kılavuzumuzda açıklanacak. Maske temin edilecek. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda birtakım kılavuzları daha önce de hazırlamıştık. Bu standartlar nasıl denetlenecek? 2000 denetmenimiz şu anda sahada ve okullardadırlar.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz için hazırlanan bu kılavuzun takibi devam edecek. Okulun ilk haftasında özel bir uyum çalışmalarımız olacak. Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve personel alımları devam ediyor. Bu personelin sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz.

Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır, bunların takibi de devam ediyor. Okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için gereken planlamaları yaptık.

Kısa zaman içerisinde öncelikli okullarımızdan başlamak üzere bu destekler okullara ulaştıracak. Bakanlık bürokratlarımız çeşitli illerde gruplar halinde risk analizine katılacaklar. Yani sahadayız. Bu çalışmalarla Bilim Kurulu'nu da bilgilendirmeyi ve yol haritasını ortaya koymayı planlıyoruz.

Tüm süreç boyunca sahada ve okullarda olacağız. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin eğitim yılını şimdiden kutluyor, yüz yüze eğitime bir an önce başlamak temennisini tekrarlıyorum."