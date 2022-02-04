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MEB'den son dakika açıklama: Okullar ne zaman açılacak ve Sömestr tatili uzadı mı? 2022 Okullarda ikinci dönem ne zaman açılıyor, dersler ne zaman başlıyor, Sömestr 15 yarıyıl tatili uzatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması! 2022 Okullar ne zaman açılacak?

Öğrencilerin ve velilerin gündeminde okullar ne zaman açılacak sorusu var. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 21 Ocak Cuma günü birinci dönem karnelerini aldı ve yarıyıl tatiline çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2022 takvimi uyarınca MEB ikinci dönem tarihi araştırılıyor. Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı? Bakan Özer açıkladı!

04.02.2022 - 11:28 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili uzayacak mı tartışmalarına son noktayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer koydu. MEB  bünyesinde eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilerin ikinci dönem için geri sayımı devam ederken sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak okullarda yüz yüze eğitime devam edilip edilmeyeceği olmuştu. 

    Bakan Mahmut Özer, vaka sayısının etkisiyle 15 tatil uzayacak mı, yarıyıl tatili ne zaman bitecek gibi soruların cevaplarını paylaştı. Bakan Özer'in açıklamalarıyla birlikte okullar ne zaman açılacak sorusunun da cevabı netleşmiş oldu. İşte Bakan Özer'in son dakika yüz yüze eğitim açıklaması...

  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü kapandı. Okullarda ikinci dönem 7 Şubat günü açılacak.

    Kar yağışının etkisiyle 15 tatilin uzatılmayacağı, 15 tatilin 6 Şubat Pazar gecesi sona ereceği ve öğrencilerin 7 Şubat Pazaretsi günü dersliklere geri döneceği açıklandı.  

  • 2. ARA TATİL NE ZAMAN?

    2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak.

  • YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) UZAYACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanı Özer, "7 Şubatta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

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