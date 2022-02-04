Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili uzayacak mı tartışmalarına son noktayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer koydu. MEB bünyesinde eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilerin ikinci dönem için geri sayımı devam ederken sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak okullarda yüz yüze eğitime devam edilip edilmeyeceği olmuştu.

Bakan Mahmut Özer, vaka sayısının etkisiyle 15 tatil uzayacak mı, yarıyıl tatili ne zaman bitecek gibi soruların cevaplarını paylaştı. Bakan Özer'in açıklamalarıyla birlikte okullar ne zaman açılacak sorusunun da cevabı netleşmiş oldu. İşte Bakan Özer'in son dakika yüz yüze eğitim açıklaması...