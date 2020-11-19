Öğrenciler yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt ararken İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar ile yüz yüze eğitim ülke genelinde yıl sonuna kadar durduruldu. Öğrenciler sınavlar için okula gidiyordu. Peki Sınavlar iptal mi? Sınavlar nasıl olacak?
SINAVLAR İPTAL Mİ? SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
4 Ocak'a kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacak.
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci seçim sürecinde yetenek alanlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen bireysel değerlendirmeler yapılmayacak.
Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında aralarında motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları gibi yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.
Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına 4 Ocak 2021'e kadar ara verilecek ayrıca pansiyonlarda da barınma hizmeti verilmeyecek.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için ilkokul 3'üncü sınıflara yönelik İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulama süreci ve takvimine ilişkin işlemler, okulların yüz yüze eğitime açılmasına kadar ertelendi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarında 20 Kasım 2020'den 4 Ocak 2021'e kadar yüz yüze eğitime verilen araya ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitime verilen arada, hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirmesi yapılacağını bildirdi.
Buna göre, süreç içerisinde hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirmesi yapılacak.
Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az 1 gün okula giderek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecek.
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