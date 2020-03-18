2020 yaz tatili ne zaman? sorusu öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Nisan ayında ikinci ara tatile girmeyi bekleyen öğrenciler corona virüsünden dolayı ara tatile erken girmiş görünüyor. Milyonlarca öğrenci ve veliler okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Peki 2020 Yaz tatili ne zaman? İşte MEB resmi takvimi...

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda corona virüsü tatilinin erken bitmesi halinde öğrenciler 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkacak. İkinci dönem ise 13 Nisan 2020'de başlamış olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 RESMİ TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam etti.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında oldu.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başladı.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.