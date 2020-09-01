MEB rehberlik alanında iki yönerge yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ile öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini bir bütün olarak desteklemek amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması çalışmaları devam ediyor.
Vizyon Belgesi'nin "Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin eğitim sistemi içindeki yeri, önemi ve etkililiği için mevzuat altyapısı yeniden yapılandırılacaktır" alt hedefi kapsamında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin olarak Bakanlıkça ilk kez Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Etik Yönergesi yayımlandı.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin insana ilişkin olması nedeniyle bu hizmeti verenler tarafından dikkat edilmesi ve uyulması gereken etik kurallar oldukça kapsamlı olduğundan bu kurallara Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nde yer verilememişti. Bu nedenle rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde etiğe ilişkin düzenlemeler için ayrı bir yönerge hazırlandı.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Etik Yönergesi ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri alanında görev yapan tüm rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlar, öğretmen ve yöneticiler için etik kurallar somut ve açıklayıcı şekilde derlenerek, uygulamalarda netlik ve bütünlük sağlanması amaçlandı.
Vizyon Belgesi'nin "Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) yapısı ve sunduğu hizmetler, merkezin işlevleri temelinde yeniden yapılandırılacaktır" alt hedefi kapsamında da Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi yayımlandı.
Bu yönerge ile RAM'larda mevcut rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetleri bölümlerinin içerisinde yeni düzenlemelere gidildi. Bölümlerde yürütülen her bir görev belirlenen hizmet alanları ile ilişkilendirildi. Hizmet alanlarına göre yapılan düzenleme gereği yeni tanımlar eklendi.
Yönergeyle bölümlerin iş tanımları hizmet alanları çerçevesinde yeniden yapılandırıldı, bu sayede RAM'ların görevleri somutlaştırıldı. RAM'ların etkin bir koordinasyon ve izleme sistemi ile güçlendirilmesi ve sunulan hizmetlerin etkililiğinin arttırılması amaçlandı.
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