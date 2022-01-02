MEB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonlarına 13.11.2021 tarihinde yapılan yerleştirmeler sonrası boş kalan pozisyonlara; 2022 yılı Şubat ayı içerisinde "Millî Eğitim Bakanlığına Sözleşmeli Fizyoterapist ve Destek Personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) İstihdamına İlişkin Duyuru"da belirten usulle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden yeni bir başvuru alınacaktır." ifadeleri yer aldı.