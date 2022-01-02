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MEB personel alımı ne zaman 2022? MEB personel alımı şartları nelerdir? MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı ile ilgili araştırmalar iyice arttı. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımız; aşçı, fizyoterapist ve destek personeli alımına ilişkin aramalar yapıyor. Peki MEB personel alımı ne zaman, şartları nelerdir ve başvuru nasıl yapılır?

02.01.2022 - 15:36 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Personel alımı ilanları iş arayan vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. MEB personel alımı da günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist, aşçı ve destek personel alımı yapacağını açıkladı. İşte, MEB personel alımı başvuru şartları...

     

  • MEB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonlarına 13.11.2021 tarihinde yapılan yerleştirmeler sonrası boş kalan pozisyonlara; 2022 yılı Şubat ayı içerisinde "Millî Eğitim Bakanlığına Sözleşmeli Fizyoterapist ve Destek Personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) İstihdamına İlişkin Duyuru"da belirten usulle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden yeni bir başvuru alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

  • BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Kasım ayında yapılan alımda başvuru şartları şöyleydi;

    2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

     

    Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

  • Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

    Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

    Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

     

     

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