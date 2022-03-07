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MEB personel alımı başvuru tarihleri 2022: MEB personel alımı ne zaman yapılacak, başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

MEB personel alımı başvuru tarihleri, MEB personel alımı ne zaman yapılacak?

07.03.2022 - 11:03 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı ile ilgili konular merak ediliyor. Ülke genelindeki binlerce vatandaşımız; aşçı, fizyoterapist ve destek personeli alımına ilişkin aramalar yapıyor. Peki MEB personel alımı ne zaman yapılacak, başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

  • MEB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Başvurular, 21.03.2022–01.04.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 01.04.2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

    Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  • BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

    Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

  • Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

    Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

     

    MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ FİZYOTERAPİST VE SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN EK DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ

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