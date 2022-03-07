Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı ile ilgili konular merak ediliyor. Ülke genelindeki binlerce vatandaşımız; aşçı, fizyoterapist ve destek personeli alımına ilişkin aramalar yapıyor. Peki MEB personel alımı ne zaman yapılacak, başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?