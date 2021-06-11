MEB, özel öğrencilerle A Milli Futbol Takımı'na destek klibi hazırladı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek için klip hazırladı.

Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak ve özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin yer aldığı klipte, "Biz birlikte güçlüyüz" mesajı veriliyor ve öğrencilerin yeşil sahada Türk bayrağı açtığı görüntüler yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından videoyu paylaşarak, şunları kaydetti:

"A Millilerimizin #EURO2020 Final coşkusuna özel çocuklarımızın gözü, gönlü ve diliyle ortak olmak istedik ve 'Biz beraberiz' dedik. Müşterek coşku ve çabamızın bereketine inancımızla yolunuz açık, vurduğunuz gol olsun #BizimÇocuklar."