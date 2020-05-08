MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirince ortaöğretim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilmesi, öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ve ara vermeye sebep olan şartların devam etmesi nedeniyle telafi programının uygulanamayacak olması durumunda öğrencilerin yıl sonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenecek.
Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan, şartları sağlamayan öğrenciler alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.
Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede beceri/mesleki eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yıl sonu başarı puanı olarak değerlendirilerek, teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla bir üst sınıfa geçecek. Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler ise söz konusu şartlar kapsamında değerlendirilmeyecek.
Öğrencilerin yeni ders yılı sonundaki başarı durumu, bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilecek.
Yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilecek ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmayacak.
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