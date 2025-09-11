Habertürk
        MEB ortak sınav tarihleri: 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak yazılı sınavlar ne zaman, hangi tarihte?

        MEB ortak sınav tarihleri: 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak yazılı sınavlar ne zaman, hangi tarihte?

        Milli Eğitim Bakanlığı ortak yazılı sınav tarihlerini duyurdu. Ortak sınavlar, 7 sorudan oluşan açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı formatında uygulanacak olup, her sınavın süresi 40 dakikadır. Peki, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak yazılı sınavlar ne zaman, hangi tarihte?

        Giriş: 11.09.2025 - 13:53 Güncelleme: 11.09.2025 - 13:53
        • 1

          Eylül ayının gelmesiyle beraber MEB ortak sınav detaylı takvimi ve günleri, öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Bu uygulama ile öğretmenler, sınıf ortamında öğrencilerin gelişimini daha yakından izleyebilecek; ülke genelindeki sınav sonuçları ise akademik başarı seviyelerinin değerlendirilmesine olanak tanıyacak. Peki 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak yazılı sınavlar ne zaman, hangi tarihte?

        • 2

          ÜLKE GENELİ ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

          Öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla başlatılan "ülke geneli ortak yazılı sınav uygulaması", bu yıl da kapsamlı biçimde sürdürülecek. Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların tarihleri de belli oldu.

          İlk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen ülke geneli ortak yazılı sınavların başarılı sonuçlar vermesi üzerine, yeni eğitim öğretim yılında da ülke geneli ortak yazılı sınavlar yapılacak.

          2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor.

          Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te; 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

          2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

          2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

        • 3

          Bu sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlerin öğrencilere nasıl geri bildirim vereceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli veriler sağlayacak.

          Bu uygulama ile öğretmenler, sınıf ortamında öğrencilerin gelişimini daha yakından izleyebilecek; ülke genelindeki sınav sonuçları ise akademik başarı seviyelerinin değerlendirilmesine olanak tanıyacak.

