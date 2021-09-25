MEB, okulları yardımcı kaynaklar konusunda uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından illere gönderilen yazıda, Bakanlığa bağlı okullarda okutulacak ders kitapları ile diğer eğitim araçlarının Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilerek Tebliğler Dergisi'nde yayımlandığı hatırlatıldı.
İlgili yönetmelikte "Öğrencilere Aldırılmayacak Kitaplar" başlığı altında "Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz." hükmünün yer aldığı belirtilen yazıda, bu hükme ve daha önce yapılan uyarılara rağmen Bakanlığa ulaşan bilgilere göre okullarda öğrenci çalışma kitabı, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki her türlü ders araçları gibi yardımcı materyallerin sınıf içerisinde kullanıldığı, bu materyallerden ödev verildiği ve velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur kaldıklarının anlaşıldığı aktarıldı.
Öğrenme-öğretme süreçlerinde uygun eğitsel materyal kullanımının, öğrencilerin bilgileri hatırlaması, pekiştirmesi, öğrenmelerinin kolaylaşması ve zenginleşmesi, derse katılımlarının artması açısından önemli katkılar sunduğuna işaret edilen yazıda, şu uyarılarda bulunuldu: "Bu nedenle öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitaplarının yanında öğrenme-öğretme sürecine destek olmak için birbirinden farklı eğitsel özellikleri ile amaçları olan ve yazımız eki listede detayları bulunan yardımcı kaynaklar Bakanlığımız tarafından yayımlanıp kullanıcıların erişimine açılmaktadır. Bakanlığımızca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitapları ve ek listede yer alan yardımcı kaynakların dışındaki diğer materyallerin, okullarda ve kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. Bu kapsamda yönetici ve öğretmenlerimizin konu hakkında bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederim."
Öte yandan Bakanlık, yazının ekinde, Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesinden özel eğitime, ilkokuldan lise son sınıfa kadar hazırlanan ve 10 sayfadan oluşan eğitsel materyal listesini paylaştı.
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