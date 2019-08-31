MEB okullar ne zaman açılacak

Okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevabı öğrenci ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci ilk kez okula başlamanın heyecanı yaşayacak ve yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. Peki, ilk ders zili ne zaman çalacak? Eylül ayına gelmemiz ile birlikte okulların açılmasına da sayılı günler kaldı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK MEB 2019

Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 8 Eylül 2019 Pazar günü yaz tatilini bitirecek, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü yeni eğitim öğretim sezonunun ilk ders ziliyle birlikte sınıflardaki yerini alacak.

MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim-öğretim takviminde okulların açılacağı tarihi ve sınav takvimini resmi internet sitesine erişime açtı. Buna göre;

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

OKULLARIN AÇILMASINA NE KADAR KALDI - GERİ SAYIM ARACI

31 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla okulların açılmasına 9 gün kaldı.