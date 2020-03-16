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MEB, okul servis araçlarının sürekli dezenfekte edilmesini istedi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, okul servis araçlarının sürekli dezenfekte edilmesi gerektiğini bildirdi.

16.03.2020 - 19:39 | Güncelleme: ABONE OL
MEB
AA

Bakanlık tarafından valiliklere "Okul Servis Araçlarında Hijyen Uygulaması" konulu yazı gönderilerek, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer solunum yolu virüslerinin neden olduğu hastalıklarından korunma ve kontrol önlemlerinin alınması için ülke genelinde çalışmaların yürütüldüğü hatırlatıldı.

Taşımalı eğitim ve okul servis araçlarında hijyen çalışmaları yürütülmesi gerektiği vurgulanan yazıda, okul servis araçlarının kullanım yüzeylerinin, öğrenci olmadığı zamanlarda haftada en az bir kez yetkili firmalarca hazırlanan solüsyonlar ile dezenfekte edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yazıda, okul servis araçlarında, yeterli miktarda hijyenik temizlik malzemesi bulundurulması ve sıkça dokunulan yüzeylerin temizliğinin ve dezenfeksiyonunun sürekli yapılması, araçlarda sağlığın korunması açısından yeterli havalandırma yapılması, servis şoförü ve rehber personel olarak çalışan kişilerin hijyen şartlarına uygun eldiven ve kişisel koruyucu donanımlar kullanması istendi.

BROŞÜRLER GÖRÜNÜR YERLERE ASILACAK

Dezenfeksiyon sonrası dezenfekte edilen alanda, risk ve tehlike farkındalığını oluşturacak standart uyarıcı işaret ve levhaların kullanılmasının, servis şoförlerinin, koronavirüs ile kişisel hijyen ve araç temizliği hakkında bilgilendirilmesinin yararlı olacağı belirtilen yazıda, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan broşürlerin görünür yerlere asılmasının sağlanması ve okul servis aracı şoför ve rehber personelinde olası hastalık belirtileri hissedildiğinde sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, öğrencilerin bir arada bulunduğu okul servis araçlarında, koronavirüs ve diğer solunum yolu virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalıklarından korunma ve kontrol önlemlerinin alınması, temizlik ve hijyen şartlanın sağlanması için yüklenicilere gerekli talimatların verilmesi, Milli Eğitim Müdürlüğünce de sürecin takibinin hassasiyetle yapılmasının önem arz ettiği belirtildi.

"SÜREÇTE KESİNTİ OLMAMASINI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'dan "Koronavirüs tedbirlerinin etkili olabilmesi için süreçte kesinti olmaması hayati önem taşıyor. Okulları tatil edip dezenfekte ederken servis araçlarını ihmal etmek olmazdı. İlgili personelin bilgilendirilmesi ve hijyen çalışmaları başlatıldı." bilgisini paylaştı.

 

 

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