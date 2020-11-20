MEB, Öğretmenler Günü'nde 32 bin öğretmene kitap hediye edecek

AA

Yaklaşan Öğretmenler Günü kutlamaları için hazırlıklarını sürdüren MEB, bu yıl bir yeniliğe imza atacak. Bakanlık, öğretmenlere kitap hediye etmek için Herkese Kitap Vakfı ile iş birliğine gitti.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Herkese Kitap Vakfı iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında birleştirilmiş sınıf ve taşımalı eğitim uygulaması yapılan okullardaki 32 bin öğretmene, Grigory Petrov’un "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" kitabı hediye edilecek.

- "Öğretmenler bir toplumun kalkınma ve ilerlemesinin ana unsuru"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere hediye edilecek kitap için bir yazı kaleme aldı. Öğretmenlerin, bir toplumun kalkınma ve ilerlemesinin ana unsuru, özverili ve saygıdeğer üyeleri olduğunu ifade eden Selçuk, şunları yazdı:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ülkemizin geleceğini şekillendiren ve eğitimin temel taşı olan öğretmenlerimize Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı eseri hediye etmek istedik. Öğretmenlerimize rehber olmasını dilediğimiz bu kitabın öğretmenlerimizin kütüphanelerine kazandırılmasını sağlayan Herkese Kitap Vakfına katkılarından dolayı teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, mesleki çalışmalarında başarılar diliyorum."

Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver ise çocukları emanet ettikleri öğretmenlerin en değerli hazine olduğunu belirterek, "Her yıl Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize birer kitap hediye etmek istiyoruz. Katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür ediyor, öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.