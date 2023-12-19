Öğretmen atama takvimi için gözler MEB'te! Bakan Tekin'den atama açıklaması: Yeni öğretmen ataması olacak mı?
Öğretmen ataması kontenjanları ve atama tarihleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin yeni atamayla tahkim ettik." açıklamasında bulundu. Öte yandan öğretmen atamasının mutlaka olacağının altını çizen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarih olarak bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini beklediklerini duyurdu. İşte Öğretmen atamasına ilişkin merak edilen detaylar...
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MEB öğretmen atama takvimi ve kontenjan dağılımı öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. Öğretmen atama takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz ay "Tarih olarak bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasının mutlaka olacağının altını çizdi. İşte 2023-2024 öğretmen atama tarihleri takvimine ilişkin merak edilenler...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ATAMA AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, "21 sene önce, aziz milletimizin takdiriyle, ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde önceliklerimizin en başına eğitim-öğretimi koyduk" ifadesini kullandı.
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"BÜTÇELERİN ASLAN PAYI EĞİTİM-ÖĞRETİME"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ekonomik ve siyasi şartları ne olursa olsun, eğitim-öğretimin ikinci plana itilmesine müsaade etmedik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükûmetlerimiz döneminde hazırlanan tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim-öğretime ayırdık. 2002 yılında toplam eğitim-öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken, bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır" şeklinde konuştu.
Meclis'te görüşmeleri devam eden 2024 yılı bütçesinde eğitim-öğretime tahsis edilen tutarın 1 trilyon 620 milyar lira olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derslik sayımızı 343 binden alıp 619 bine; okul sayımızı 50 binden 95 bine yükselttik. Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin yeni atamayla tahkim ettik. 2023-2024 eğitim öğretim yılında, resmî-özel toplam 1 milyon 203 bin öğretmenimizle 19 milyon öğrencimize eğitim hizmeti sağlıyoruz" dedi.
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"Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik"
Eğitimin altyapısına yaptıkları devasa yatırımların olumlu sonuçlarını çok bir geniş yelpazede gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 yılında derslik başına ilköğretimde 36, ortaöğretimde ise 30 öğrenci düşüyordu. Biz bunu ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde 22'ye indirdik. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız da aynı şekilde ilköğretimde 28'den 18'e; ortaöğretimde 28'den 12'ye geriledi. Bu oranlarla, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına yaklaştık. Yine bu dönemde okullaşma oranlarımız, eğitimin tüm kademelerinde Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.
Hükûmet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliklerinin hep eğitim-öğretime verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i, bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da, ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde, gerekeni yapacağız. Evlatlarımızın eğitiminden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Biz eğitim-öğretim konusunu, doğrudan bekamızı ilgilendiren millî bir mesele olarak görüyor, her türlü siyasi hesabın üstünde tutuyoruz. Bu konuda her türlü ufuk açıcı tenkide, yol gösterici teklife de açığız.
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EK DERS ÜCRETLERİNE YÜZDE 25 ZAM!
Geçtiğimiz ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sözleşmeli öğretmenlerle ilgili soruya, sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategori olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerini aktardı.
Tekin, ücretli öğretmenler için ek ders ücretlerinde yüzde 25 civarında bir artış sağlandığını söyledi.
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ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN OLACAK?
Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" dedi.
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ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT KALDIRILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den mülakat ile atamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin'in resmi Twitter (X) hesabı üzerinden yayınladığı duyuru şu şekilde;
Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.