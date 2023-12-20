"BÜTÇELERİN ASLAN PAYI EĞİTİM-ÖĞRETİME"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ekonomik ve siyasi şartları ne olursa olsun, eğitim-öğretimin ikinci plana itilmesine müsaade etmedik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükûmetlerimiz döneminde hazırlanan tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim-öğretime ayırdık. 2002 yılında toplam eğitim-öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken, bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır" şeklinde konuştu.

Meclis'te görüşmeleri devam eden 2024 yılı bütçesinde eğitim-öğretime tahsis edilen tutarın 1 trilyon 620 milyar lira olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derslik sayımızı 343 binden alıp 619 bine; okul sayımızı 50 binden 95 bine yükselttik. Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin yeni atamayla tahkim ettik. 2023-2024 eğitim öğretim yılında, resmî-özel toplam 1 milyon 203 bin öğretmenimizle 19 milyon öğrencimize eğitim hizmeti sağlıyoruz" dedi.