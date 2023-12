"Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik"

Eğitimin altyapısına yaptıkları devasa yatırımların olumlu sonuçlarını çok bir geniş yelpazede gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 yılında derslik başına ilköğretimde 36, ortaöğretimde ise 30 öğrenci düşüyordu. Biz bunu ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde 22'ye indirdik. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız da aynı şekilde ilköğretimde 28'den 18'e; ortaöğretimde 28'den 12'ye geriledi. Bu oranlarla, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına yaklaştık. Yine bu dönemde okullaşma oranlarımız, eğitimin tüm kademelerinde Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Hükûmet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliklerinin hep eğitim-öğretime verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i, bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da, ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde, gerekeni yapacağız. Evlatlarımızın eğitiminden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Biz eğitim-öğretim konusunu, doğrudan bekamızı ilgilendiren millî bir mesele olarak görüyor, her türlü siyasi hesabın üstünde tutuyoruz. Bu konuda her türlü ufuk açıcı tenkide, yol gösterici teklife de açığız.