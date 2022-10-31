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MEB maaş promosyonu 8,3 KAT ZAMLANDI! Tavsiye geldi 2022 MEB maaş promosyonları arttı

MEB'den promosyon müjdesi! KDK kararı sonrası 8 kat birden arttı

MEB maaş promosyonlarında rekor artış! Kamu Denetçiliği Kurumu KDK, maaş promosyon sözleşmelerinin güncellenmesi yönünde MEB'e tavsiye yazısı yazdı. Tavsiye sonrası sözleşmeler yenilendi ve MEB maaş promosyonları 8,3 kat arttı. İşte güncel 2022 MEB maaş promosyonu...

Giriş: 31.10.2022 - 08:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • MEB maaş promosyonları ne kadar oldu? 2022 MEB maaş promosyonu KDK'nın tavsiyesi üzerine zamlandı. Kamu Denetçiliği Kurumu KDK'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na banka maaş promosyonlarının güncellenmesiyle ilgili talebi sonrası, MEB personellerinin maaş promosyonları 8,3 kat birden arttı. İşte güncel 2022 MEB maaş promosyonu...

     

  • Milli Eğitim Bakanlığı banka maaş promosyonları 3 bin lira olarak MEB çlaışnlarına ödeniyordu. Son süreçte kurumların bankalardan aldığı promosyon artışları çalışanların gündeminde geniş yer tutarken MEB çalışanları da maaş promosyonlarında artış beklentisine girmişti.

     

     

  • KDK'DAN TAVSİYE GİTTİ

    MEB maaş promosyonlarının artışı için maaşların ödendiği bankayla sözleşeme yenilenmesi ve promosyonların sözleşme yenilenirken artırılmasının talep etmesi gerekiyoru. Bu yönde bir adım atılması için KDK yani Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan başvuru sonrası KDK'dan MEB'e tavsiye yazısı gitti.

     

     

  • Tavsiye kararı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı ve personel maaşlarının ödendiği banka arasında sözleşme yenilendi.

     

     

  • Sözlemenin yenilenmesinin ardından 3 yıl için verilen 3 bin liralık maaş promosyon miktarı 3 yıl için 25 bin 500 liraya çıkarıldı. Böylelikle MEB promosyon ücretleri 8,3 kat artmış oldu.

     

     

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