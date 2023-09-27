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        Haberler Gündem Eğitim MEB, lise öğrencilerine derslerinin yanında "beceri kazandıracak kurs" dönemini başlatıyor

        MEB, lise öğrencilerine derslerinin yanında "beceri kazandıracak kurs" dönemini başlatıyor

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise öğrencilerine, akademik derslerin yanında beceri temelli kurslara katılma imkanı sunacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:42
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        Liselerde "beceri kazandıracak kurs" dönemi başlıyor!
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        Lise öğrenimi boyunca yüz yüze ya da uzaktan eğitim yöntemleriyle kursları tamamlayan öğrencilerin sertifikaları ile 40 saatlik sosyal sorumluluk programlarında yaptıkları uygulamalar, e-Portfolyalarına işlenecek.

        MEB Ortaöğretim Kurumları Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, lise öğrencilerine yönelik uygulanmaya başlanacak sosyal sorumluluk programlarına ve beceri temelli kurslara yönelik açıklamalarda bulundu.

        Topçu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla öğrencilerin akademik derslerinin yanında okul içinde ve okul dışında yaptıkları her türlü faaliyetlere yönelik etkin bir e-Portfolyo sistemini hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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        Lise öğrencilerine akademik derslerin yanı sıra "program dışı etkinlikler" kapsamında, bazı beceriler kazandırılması amacıyla 3 farklı kurumdan kurs alabilecekleri yeni bir çalışmaya başladıklarını bildiren Topçu, lise öğrencilerinin ilk olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün e-yaygın sisteminden ilgi ve ihtiyaçlarına göre çok sayıda kurslardan istediklerini gönüllü olarak seçebileceklerini anlattı.

        Topçu, "Bunun yanında öğrencilerimiz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademinin uzaktan eğitim modülleri içinde yer alan paket beceri kurslarına katılabilecekler. Ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün hazırlığını yaptığı uygulama ile teorik kısmının uzaktan, uygulama kısmının ise yüz yüze olacağı paket beceri kurslardan da seçim yapabilecekler. Bu kursları tamamlayan öğrencilerin sertifikaları e-Portfolyolarına eklenecek" diye konuştu.

        "PAKET BİR BECERİ SETİ OLUŞTURMA İMKANINA SAHİP OLABİLECEK"

        Öğrenciler için planlamasını yaptıkları 3 farklı kurs programına ilişkin Topçu şu bilgileri verdi: "Öğrencilerimiz, kursları belgelendirerek okul idaresine sunacak. Planlama, okul yönetimi tarafından yapılacak ve ilgili belgeler okul yönetimince öğrencilerimizin e-Portfolyosuna işlenecek. Burada öğrencilerimizin bireysel öğrenmelerini teşvik ederek belli paket becerilerini sertifikalandırmalarına imkan sağlamak istiyoruz. Öğrencilerimiz, e-yaygın kurslarından ilgilerine göre herhangi birini seçerek beceriler elde edebilecekler. Hayat boyu öğrenme kapsamında öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç alanlarına hitap edebilecek çok sayıda kurs Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün e-yaygın sisteminden seçilerek alınabilecek. Dolayısıyla bir öğrencimiz eğer bilinçli şekilde planlama yaparsa 9'uncu sınıftan başlayıp 12'nci sınıfa gelinceye kadar bu kurslar üzerinden alacağı eğitimlerle kendine paket bir beceri seti oluşturma imkanına sahip olabilecek ve bunu sertifikalandırabilecek.

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        Aynı zamanda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz, belli paket becerilerin kazandırılmasına yönelik çalışma yapıyor. Bu çalışma bittiğinde öğrencilerimizin teorik kısmını dijital ortamda alıp uygulamasını mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde yapabilecekleri bir ortam hazırlıyoruz. Ayrıca BTK'nin da bu tarz paket programları var. Öğrencilerimiz buradan da yararlanabilecek."

        Üç kurumla başlatacakları çalışmalarında, kurs veren kurum sayısını zamanla artırmak istediklerini dile getiren Topçu, "Bu kültür yaygınlaşırsa farklı resmi kurumlarımızın e-öğrenmeyi destekleyecek içerikleriyle de öğrencilerimizi buluşturabiliriz" dedi.

        Genel Müdür Topçu, öğrencilerin hangi kursları alabileceğine yönelik kapsamlı çalışma yürüttüklerini ve yakında bu çalışmayı yayınlayacaklarını söyledi.

        SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI

        Hayata geçirmeyi amaçladıkları e-Portfolyo sistemine ilişkin uygulamalardan birinin de liselerde kulüp ve sosyal sorumluluk programı olduğunu anlatan Topçu, Bakanlık olarak lise öğrencilerinin sosyal sorumluluk programı çalışmalarına katılımını çok önemsediklerine işaret etti.

        Topçu, "Sosyal sorumluluk programı, öğrencilerin ortaöğretim süresince yapacakları sosyal sorumluluk çalışmaları ile topluma hizmet faaliyetlerini kapsayan programı ifade ediyor. Bu etkinliklerin daha etkin şekilde Sosyal Etkinlik Modülü'ne işleneceği bir dönem başlatıyoruz" diye konuştu.

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        Sosyal sorumluluk programının, dünyada pek çok ülkenin eğitim sisteminde çok yaygın uygulandığını aktaran Topçu, şöyle devam etti: "Bu kültürü yeniden hayata geçirebilmeyi, yaygınlaştırabilmeyi amaçlıyoruz. Böylece öğrencilerimizin akademik becerilerinin yanında sosyal duygusal becerilerinin de gelişmesine imkan tanımak istiyoruz. Bu uygulamayla öğrencilerimizin iletişim, empati, sabır, müzakere, bir arada bulunma, yardımlaşma gibi kavramları yerinde deneyimlemeleri böylece bütüncül bir eğitim süreci yaşamalarını amaçladık. Sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalara yönelik oluşturdukları raporları öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayacak çok geniş bir çalışma alanı planlıyoruz."

        "LİSELERDE ETKİN E-PORTFOLYO SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ"

        Sosyal sorumluluk uygulamalarına ilişkin Topçu, şu bilgileri verdi: "Öğrencilerimize, 9'uncu sınıftan mezuniyetlerine kadar geçen süreçte 40 saatlik sosyal sorumluluk görevi getirdik. Bu uygulamada, kütüphanede nöbet tutma, öğrenci arkadaşına kitap tanıtma, okulun bir bölümünde bir sorumluluğu kabullenerek bir hizmet yapma, bir arkadaşına yabancı dil, matematik gibi derslerinde yardımcı olma gibi bazı uygulamalara katılacak. Okullarımıza, sosyal sorumluluk programı yürüten hem resmi hem sivil toplum kuruluşlarıyla da yapabilecekleri sosyal sorumluluklara yönelik alan açacağız. Öğrencilerimiz, okulun denetiminde ve izin verilecek ortamlarda sosyal sorumluluk programına katılacaklar.

        Sosyal sorumluluk uygulamaları, şu an için gönüllülük esaslı ancak zamanla kültür oturduğunda her öğrencimizin zorunlu olarak yapacağı bir uygulamaya dönüştürülecek. Öğrencilerin bu çalışmalara katılım durumları ilgili resmi kurum, kuruluş ve yetkili merciler tarafından belgelendirilecek. Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalar ve diğer faaliyetler, puanla değerlendirilmeyecek ancak sertifikalar okul yönetimince öğrencinin e-Portfolyosuna işlenecek. Böylece liselerde etkin e-Portfolyo sistemini hayata geçirmeyi planlıyoruz."

        Topçu, sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti uygulamalarını yürütmek üzere okullarda sosyal etkinlikler kurulunun aktif olarak faaliyette bulunarak gerekli planlamaları gerçekleştireceğini kaydetti.

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