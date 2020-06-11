Karneler nasıl alınacak? Şeklindeki sorular milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre; İlkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak.

MEB KARNELER NASIL ALINACAK?

MEB'den yapılan açıklamaya göre, "İlkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak.

22 Haziran'dan itibaren diploma ve belgeler öğrencilere teslim edilmeye başlanacak.

Liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek.

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgeleri ile diplomalar öğrenciler tarafından teslim alınabilecek."

TAKDİR - TEŞEKKÜR (KARNE NOTU) HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karne notu hesaplamaya yönelik Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

1 - 70,00 - 84,99 arasındakileri Teşekkür Belgesi,

2 - 85,00 ve daha yukarı olanları Takdir Belgesi,

3 - Ortaöğretim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiyle ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda oluşan performans grafiğine göre, alınacak notlar ve bu notlara karşılık olan dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığı pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığı iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığı orta,

50,00 – 59,99 puan aralığı geçer,

0 – 49,99 puan aralığı geçmez olarak kabul edilir.